الصحة بغزة: أكثر من 17 امرأة حامل توفيت بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة رامي العبادلة، إنّ "هناك أكثر من 17 امرأة حامل توفيت في موجة (كورونا)".وأوضح العبادلة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن النساء الحوامل يكن أكثر عرضة للخطر عند إصابتهن بفيروس كورونا، ويتعرضن لمضاعفات شديدة بسبب (كورونا)".وأضاف أن إصابة الحوامل بفيروس (كورونا) قد يؤدي إلى فقدان حياة المرأة الحامل أو فقدان حياة الجنين"، مؤكداً على ضرورة تلقي النساء الحوامل للتطعيم في أقرب وقت ممكن للحفاظ على حياتهن.