دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان



وأكد المجتمعون على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مواجهة المخطط الصهيوني وما يندرج في اطاره من استهداف لقضيتنا وارضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومشروعنا الوطني،

والدعوة الى تمتين جبهتنا الداخلية والعمل المشترك في اطار مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.



وجرى خلال اللقاء بحث للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تشهده من اعتداءات مستمرة وممنهجة على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس في محاولة لتكريس فكرة التهويد كأمر واقع على المسجد الأقصى المبارك

وإصدار قرارات من قبل ما يسمى بالمحكمة الإسرائيلية السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الشعائر في باحاته مما يتطلب من الكل الفلسطيني موقفا موحدا بمواجهة المشروع الصهيوني.



وأشاد المجتمعون بصمود وبسالة اسرانا الابطال في سجون الاحتلال واعتزازهم بنضالات الحركة الاسيرة، مؤكدين على بقاء قضيتهم في مقدمة الأولويات الوطنية إلى أن ينالوا حريتهم على أرض الوطن.



رام الله - دنيا الوطناستقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العرادات، وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان وحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة علي فيصل وعدنان يوسف وامين سراقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض.