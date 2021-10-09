شؤون فلسطينية

"الثقافة" تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم

"الثقافة" تفتتح سوق العاصمة في محافظة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة الثقافة، بالتعاون مع مركز واصل للثقافة والفنون وبلدية عنبتا ومتحف طولكرم ـ وزارة السياحة والآثار، سوق العاصمة الثقافي، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري الثقافي، ومدراء المؤسسات المدنية وممثلي الأجهزة الأمنية، وممثلي المراكز الثقافية والمكتبات.

وتحدث مدير مكتب وزارة الثقافة في طولكرم منتصر الكم عن اهتمام وزارة الثقافة هذا العام بسوق العاصمة الثقافي ضمن فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية، والتي تسهم في خدمة التراث الشعبي وصونه وحفظه، وأن ما يلفت النظر اليوم هو
الجيلين القديم والجديد يشاركوننا أحداث الماضي بصورة حضارية، وأن الجيل الناشئ هو الذي سيدحر الاحتلال من خلال تثبيته هذه الهوية الكنعانية الفلسطينية الأزلية.

بدوره أكد مدير عام مركز واصل للثقافة والفنون محمد سلامه على أهمية هذا النشاط في الحفاظ على الحكاية الفلسطينية ليتم توارثها من جيل الي جيل، حتى يبقى هذا التراث ثروة في ذاكرة الشعب الفلسطيني.

من جهته قال حمد الله حمد الله رئيس بلدية عنبتا :" إننا نعتز بالواجب الذي نقدمه نحو تراثنا الوطني الفلسطيني، سواء ما تضمنه برامجنا في الحفاظ على المباني التراثية أو من خلال المشاركات في الفعاليات المختلفة التي تعمل على إحياء تراثنا في نفوس أبنائنا، خاصة المرتبطة بالتراث والهوية الفلسطينية ".

فيما أكد مدير السياحة والآثار في المحافظة إياد ذوقان أن التراث الفلسطيني مستهدفٌ من الاحتلال لإدراكه أن تمرير مخططاته لا يمكن أن تنجح دون السيطرة على الإنسان الفلسطيني وإفراغه من مكوناته الثقافية والتاريخية، مشيراً إلى الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد شجرة الزيتون التي تمثل تجذر وشموخ شعبنا
الفلسطيني.

وتضمن السوق على زوايا تعرض الأثواب الفلسطينية وزينة المرأة الشعبية، والمطرزات والمعلقات الفلسطينية، بالإضافة للأدوات التراثية كالسراج وبابور الكاز، وأطباق القش وأدوات، والمربيات والمعجنات وخبز السميد وحلقات الزجل الشعبي والمشروبات التراثية.




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