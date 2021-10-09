"التحرير الفلسطينية" تحث العرب والمسلمين على حماية الأقصى



ودعت التحرير الفلسطينية كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته من سكان المدينة وأهلنا في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني ، وتفويت الفرصة على المتربصين والمعتدين الذين يريدون احكام قبضتهم على كل ما يثبت بأن مدينة القدس والأقصى ملك للشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي.



وأكدت "التحرير الفلسطينية" أن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الصهيونية ، يفضح سياسة الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، وسيكون بمثابة الشرارة التي تشعل حربا دينية يتحمل عواقبها الاحتلال الإسرائيلي واستجابته اللامحدودة لمطالب المتطرفين والمستوطنين الذين يدعون حقا زائفا.