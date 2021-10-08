قيادي بحماس يعقب على قرار محكمة الاحتلال بإلغاء صلاة المستوطنين بالأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجماهير الفلسطينية عامة، والشعب الفلسطيني بالقدس والأراضي الفلسطينية المحلة عام 1948، لعدم الركون إلى قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية القاضي بإلغاء قرار السماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى.وطالب رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الجماهير الفلسطينية الى النفير العام؛ دفاعا ن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات.وقال القيادي في حركة حماس: "سيبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا خالصا لشعبنا وأمتنا ولن يفلح الاحتلال في تزييف التاريخ وقلب الحقائق ولن يسمح شعبنا ومقاومتنا للعدو بفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مضيفا: "وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين عربية إسلامية".