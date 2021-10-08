غرفة وتجارة المحافظة الوسطى توقف استقبال طلبات التصاريح الحالية وتحويل التسجيل الكترونياً

رام الله - دنيا الوطنأصدرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة المحافظة الوسطى، مساء اليوم الجمعة، تنويهاً حول تصريحات سابقة لوكيل وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، حول طلبات التصريح الجديدة التي يتم العمل عليها حاليا.وأكدت الغرفة، أن الزق أكد في تصريحاته، أن طلبات الحصول على التصاريح هي للتجار فقط، وان الاحتلال لم يسمح حتى اللحظة بفتح بباب التقديم والحصول على تصاريح عمال، لافتة إلى أن ما أكدته الشؤون المدنية في تصريحاتها المعلنة عبر القنوات الرسمية.وأعلنت الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى، أنها أوقفت كامل إجراءات استقبال الطلبات الحالية، وإلغاء الطلبات التي تم استلامها يوم الخميس، وتحويل التسجيل بشكل كامل عبر النظام الموحد الالكتروني.وقالت: "لن يكون هناك استقبال لأي طلبات داخل الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى، الى حين صدور تعليمات وتوجيهات أخرى من وزارة الشؤون المدنية بصفتها صاحبة الاختصاص".