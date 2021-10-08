جبارين يهنئ المحررة بشرى الطويل بالإفراج

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو المكتب السياسي في حركة حماس زاهر جبارين الأسيرة المحررة الصحفية بشرى جمال الطويل وعائلتها بالإفراج عنها من سجون الاحتلال.وخلال اتصال هاتفي مع المحررة وعائلتها؛ عبّر جبارين عن الفخر بعائلة الشيخ الأسير جمال الطويل من مدينة البيرة والذي خاض معركة فريدة من نوعها في الأسر؛ وهي الإضراب عن الطعام للمطالبة بحرية ابنته الصحفية بشرى.وكان الاحتلال أفرج عن الأسيرة بشرى يوم الأربعاء الماضي بعد 11 شهرا من الاعتقال الإداري؛ علما أنها اعتقلت عدة مرات سابقا أمضت خلالها ما يقارب أربعة أعوام؛ فيما يقبع والدها الشيخ جمال الطويل في الاعتقال الإداري الذي خاض خلاله إضرابا عن الطعام لما يقارب الشهر مطالبا بحرية ابنته؛ وبالتالي تم تحديد سقف اعتقالها الإداري.