وسائل اعلام إسرائيلية: وفد أمني سوداني يزور حالياً إسرائيل ثم عاد للخرطوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت أن وسائل اعلام سودانية، بأن وفداً أمنياً سودانياً، يزور حاليا إسرائيل برئاسة ضابط كبير في مجلس السيادة السوداني,بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين، بأن الوفد الأمني السوداني عاد بالفعل الى الخرطوم.من جانبها، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن تقارير عربية، قولها: "وفد أمني سوداني قام مؤخرًا بزيارة سرية لإسرائيل ضم ضابطين كبيرين في الجيش السوداني هما: عبد الرحيم دقلو قائد قوات التدخل السريع والفريق ميرغني ادريس سليمان مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، حيث بحث الوفد مع مسؤولين كبار إسرائيليين توطيد العلاقات بين البلدين".