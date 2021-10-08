شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر تعليماته للسفير منصور بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

الرئيس عباس يصدر تعليماته للسفير منصور بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس تعليماته للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة وفد الأردن الشقيق لدى الأمم المتحدة، للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، عبر قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لقطعان المستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في رحابه، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

ودعا الرئيس عباس، لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان، بحسب وكالة الأنبار الرسمية (وفا).

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