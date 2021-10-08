الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن الإمارات والبحرين

رام الله - دنيا الوطنقرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.وحسب بيان للاتحاد نشره موقع (شينجن فيزا نيوز)، أكد أن رفع القيود سيبدأ من اليوم الجمعة، لـ 16 دولة بينها 6 دول عربية.وعلل الاتحاد قراره بأن الدولتين العربيتين سجلتا في الأسابيع الأخيرة، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا).وقال البيان: "عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها. وعلى وجه الخصوص، تم إضافة البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى القائمة".وأوضح البيان أن البلدان التي شملها القرار هي أستراليا، البحرين، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي؛ والصين.وأشار البيان إلى أن "القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد، كل أسبوعين.