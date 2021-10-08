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أكثر من 100 قتيل في انفجار داخل مسجد بأفغانستان

أكثر من 100 قتيل في انفجار داخل مسجد بأفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن شاهد عيان تأكيده أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد في مدينة خان آباد تجاوزت عتبة الـ100 قتيل.

وكان موقع (آماج نيوز) الأفغاني قد أفاد نقلا عن شهود عيان بأن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم جراء الحادث.

بدورها، أكدت وكالة (فرانس برس) أن الانفجار خلف 50 قتيلا على الأقل، ما يعد أعنف هجوم في أفغانستان منذ استكمال انسحاب القوات الأمريكية منها.

وأكد طبيب في مستشفى قندوز المركزي للوكالة تسلم 35 جثة وأكثر من 50 جريحا جراء الحادث المأساوي، بينما قال مسؤول محلي في منظمة "أطباء بلا حدود" إن 15 جثة وأكثر من 90 مصابا نقلوا إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في الولاية.

وصرح المسؤول المحلي في حركة "طالبان"، مطيع الله روحاني، لـ(فرانس برس)، بأن الانفجار الدموي نفذ من قبل انتحاري.

ونشر (آماج نيوز) على حسابه في "تويتر" لقطات صادمة توثق حجم الدمار وجثث قتلى داخل المسجد.

بدوره، أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، على حسابه في "تويتر" سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم، مضيفا أن قوات خاصة تابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث للتحقيق فيه.

بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لـ"طالبان"، محمد جلال، عبر "تويتر" تنظيم الدولة المسؤولية عن الهجوم، مبديا التزام الحركة باستئصال تنظيم الدولة في البلاد.

بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن قلقها إزاء ورود أنباء عن مقتل وجرح أكثر من 100 شخص في المسجد، مشيرة إلى أنه يمثل ثالث هجوم فتاك على مؤسسة دينية في أفغانستان منذ مطلع الأسبوع، بعد حادث أمام مسجد في كابل الاثنين الماضي تبناه تنظيم الدولة وهجوم استهدف مدرسة في ولاية خوست الأربعاء ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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