حماس تعقب على الذكرى الـ31 لمجزرة الأقصى.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، تصريحاً صحفياً بمناسبة الذكرى 31 لمجزرة الأقصى، والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد.وجددت الحركة في تصريحها، البيعة للمسجد الأقصى في هذه الذكرى، لافتة إلى أن جيش الاحتلال ارتكبها في باحات المسجد الأقصى المبارك، مدفوعاً بهوز جماعات الهيكل.وقالت: "جماعات الهيكل تظن أن المسجد الأقصى لقمة سائغة يمكن النيل منه، وأن الفرصة أصبحت متاحة لوضع حجر الأساس لهيكلهم المزعوم".وأضافت: "إننا اليوم وأمام مشهد جماعات الهيكل التي تحاول إعادة التاريخ بالمساس بقدسية المسجد الأقصى وحرمته محمية من حكومة الاحتلال، نؤكد جهوزية أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل للدفاع عن المسجد الأقصى، وأن خطوات الاحتلال المدفوعة بنيران الأيدولوجيا الحاقدة ضد المقدسات سترتد في وجهه".ودعت الحركة، جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة إلى التوجه والرباط في المسجد الأقصى، ومنع المستوطنين من أداء صلواتهم الصامتة، والتي تهدف لإثبات الأوهام الدينية التي يعيشها المستوطنون ومعهم حكومة اليمين بأن لهم موطئ قدم في الأقصى.وأكدت حركة حماس، أن محاولات فرض التقسيم المكاني او الزماني، ستكون نتائجها وخيمة على الاحتلال، فالشعب الفلسطيني خاض معركة بطولية في انتفاضة الأقصى دفاعا عن القدس ومسجدها.وأشارت إلى أن وإن محاولات فرض التقسيم المكاني أو الزماني ستكون نتائجها وخيمة على الاحتلال، فشعبنا البطل خاض معركة بطولية في انتفاضة الأقصى دفاعا عن القدس ومسجدها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الدماء الزكية التي سالت من أجل الأقصى لا تزال دفاقة في جنين والقدس في الملاحم التي سطرها شهداء شعبنا خلال الأيام الماضية.في السياق، دعت حركة حماس، الامتين العربية والإسلامية، لرفع الصوت عاليا من أجل المسجد الأقصى والتظاهر للدفاع عنه، ولتكن صلوات الجمع منطلقا للهتاف بتحرير الأقصى ونبذ التطبيع الذي بات يشكل خنجرا مسموماً في خاصرة المسجد، فالأقصى هو حق لكل المسلمين، والدفاع عنه وحماية حرمته وقدسيته واجب على كل مسلم.