شؤون فلسطينية

مصرع طفل في حادث دهس غرب جنين

مصرع طفل في حادث دهس غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل (4 أعوام) مصرعه، اليوم الجمعة، إثر حادث دهس وقع في بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول جثة طفل إلى المستشفى الحكومي، نتيجة تعرضه لحادث سير دهس من قبل مركبة أثناء رجوعها للخلف في اليامون، على الفور تحرك خبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث للكشف عن ملابساته.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، والتحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولا.

أخبار ذات صلة

نابلس: إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

نابلس: إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

حماس تعقب على الذكرى الـ31 لمجزرة الأقصى.. ماذا قالت؟

حماس تعقب على الذكرى الـ31 لمجزرة الأقصى.. ماذا قالت؟

فتح: المسجد الأقصى عقيدتنا وهويتنا والمساس به لعب بالنار

فتح: المسجد الأقصى عقيدتنا وهويتنا والمساس به لعب بالنار

فلسطين: 19 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 19 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

50 ألف مصلٍ يؤدون &#34;الجمعة&#34; في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

نقابة الصحفيين تنعى الزميل الصحفي سعيد عياد

نقابة الصحفيين تنعى الزميل الصحفي سعيد عياد

وفاة الصحفي سعيد عياد متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الصحفي سعيد عياد متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا)

إصابة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بحادث سير قرب جنين

إصابة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بحادث سير قرب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفل في حادث دهس غرب جنين

مصرع طفل في حادث دهس غرب جنين

نقابة الصحفيين تنعى الزميل الصحفي سعيد عياد

نقابة الصحفيين تنعى الزميل الصحفي سعيد عياد

وفاة الصحفي سعيد عياد متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الصحفي سعيد عياد متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا)

مستوطنون يعتدون على الرعاة ويقتلعون أشجار الزيتون في الخليل

مستوطنون يعتدون على الرعاة ويقتلعون أشجار الزيتون في الخليل

غزة: 12 وفاة و685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 12 وفاة و685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي

اعتقال شقيقين واستهداف آليات الاحتلال بالأكواع المتفجرة في جنين

اعتقال شقيقين واستهداف آليات الاحتلال بالأكواع المتفجرة في جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

منوعات

لهذا السبب.. يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة السينمائي تعرف

لهذا السبب.. يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة السينمائي تعرف

شاهد: بطريقة رومانسية.. درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده

شاهد: بطريقة رومانسية.. درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده

حقيقة مقطع فيديو سهير البابلي الذي انتشر على الانترنت

حقيقة مقطع فيديو سهير البابلي الذي انتشر على الانترنت

شاهد: إلهام الفضالة بوجه منتفخ ومتورم.. تعرف على السبب

شاهد: إلهام الفضالة بوجه منتفخ ومتورم.. تعرف على السبب

بسبب العصفورة.. عامر زيان يتصدر الترند

بسبب العصفورة.. عامر زيان يتصدر الترند

شاهد: كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين

شاهد: كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل مثيرة عن فيلمها الجديد (العنكبوت)

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل مثيرة عن فيلمها الجديد (العنكبوت)

هنا زاهد: (إنستغرام) لا يعكس حياتي الحقيقة

هنا زاهد: (إنستغرام) لا يعكس حياتي الحقيقة

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

عربي

الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد

الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد

هبوط طائرة كويتية اضطراريًا في تركيا

هبوط طائرة كويتية اضطراريًا في تركيا

الجزائر: الرئيس الفرنسي يعاني من إفلاس في الذاكرة

الجزائر: الرئيس الفرنسي يعاني من إفلاس في الذاكرة

الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها

الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها