مستوطنون يعتدون على الرعاة ويقتلعون أشجار الزيتون في الخليل

رام الله - دنيا الوطنشن المستوطنون صباح اليوم الجمعة اعتداءات على المواطنين في الخليل واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.وأفاد شهود عيان بأن مواطنا أصيب برضوض وكدمات، إثر اعتداء نفذه مستوطنون، على رعاة أغنام في منطقة زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وأكد رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل أن أكثر من 20 مستوطنا اعتدوا بالضرب على رعاة الأغنام في منطقة زنوتا، ما أدى الى إصابة الراعي سعيد الخضيرات برضوض وكدمات، نقل على إثرها إلى المستشفى.كما اعتقل جيش الاحتلال اعتقل الراعي سامر الخضيرات (40 عاما) خلال تصدي المواطنين لاعتداء المستوطنين.ويعاني سكان منطقة زنوتا من جرائم واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، حيث جرى هدم عدد من منازل المواطنين وخيامهم، واقتلاع أشجارهم، وأقيم على جزء منها منطقة صناعية للمستوطنين ومعاهد دينية تهدد المنطقة بالاستيلاء لصالح التوسع الاستيطاني.وفي الخليل أيضاً اقتلع مستوطنون، أكثر من 100 شجرة زيتون في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا شمال غرب المدينة.وأكد المزارع سليمان أن مستوطني "أدورا" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، أقدموا على تقطيع واقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون بعمر ثلاث سنوات، في منطقة الطيبة فرش الهوى على الطريق الالتفافي باتجاه معبر ترقوميا، مبينا أن مساحة الأرض تزيد عن 20 دونما، وأن هذه المرة الخامسة التي يتم فيها تقطيع الأشجار في تلك المنطقة.وأشار الى أن المستوطنين يهددون المواطنين والمزارعين في المنطقة بالقتل، ويعتدون عليهم وعلى مزروعاتهم وممتلكاتهم، لدفعهم للرحيل عنها للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.وأعرب الجعافرة، عن مخاوف كبيرة لدى المواطنين على حياتهم، نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين والتي تتم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تمسكهم بأرضهم، ومطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بتوفير الحماية للمزارعين وممتلكاتهم.