الجهاد الإسلامي: ندعو لاستمرار الرباط بالأقصى والتصدي للمستوطنين وعدم السماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، طارق عز الدين، إن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته في الدفاع عن المسجد الأقصى، داعيا إلى استمرار الرباط في المسجد والتصدي لقطعان المستوطنين.جاء ذلك في تصريح صحفي، لمناسبة ذكرى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مثل هذا اليوم من عام 1990، بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، والتي راح ضحيتها 21 فلسطينياً.وأضاف عز الدين: في ذلك اليوم الأسود عززت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط الأقصى لحماية المستوطنين المتطرفين الذين قدموا لإقامة طقوس تلمودية في ساحات الأقصى ووضع حجر الأساس للهيكل المزعوم ، الأمر الذي شكل عدواناً على الأقصى ومساساً بقدسيته، فهب المقدسيون ومعهم جموع أبناء شعبنا للدفاع عن الأقصى".وتابع بالقول: تتوالى الأحداث وتتشابه التفاصيل ، وقد ثبت أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته ومسؤولياته لحماية الأقصى والدفاع عنه".ووجه عز الدين التحية لجماهير الشعب الفلسطيني التي انطلقت منذ صباح اليوم للرباط والصلاة في الأقصى في تأكيد على حق المسلمين بمسجدهم ورفض قرار دوائر المحاكم الصهيونية الباطلة.ودعا المتحدث باسم الجهاد في الضفة، فلسطينيي القدس وكل مكان إلى استمرار الرباط لحماية الاقصى والتصدي للمستوطنين وعدم السماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية في باحاته.