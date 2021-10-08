غزة: 12 وفاة و685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 12 حالة وفاة و685 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2961 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1451، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 175777، منها 16641 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1300 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 157685حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 286، منها 189 حالة خطرة.وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 451035.