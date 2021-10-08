شؤون فلسطينية

بلدية غزة تعلن تحويل شارع مستشفى الشفاء إلى اتجاهين

بلدية غزة تعلن تحويل شارع مستشفى الشفاء إلى اتجاهين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية مدينة غزة، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تحويل شارع القسام القريب من مجمع الشفاء الطبي، إلى اتجاهين.

وقالت بلدية غزة، إنّه سيتم تحويل شارع عز الدين القسام لاتجاهين بدلاً من اتجاه واحد في المنطقة الممتدة من شارع عمر المختار جنوبًا (مركز رشاد الشوا) وحتى شارع الوحدة شمالًا (مفترق مستشفى الشفاء)

وأكدت أن جاء ذلك "لتخفيف الضغط والإزدحام المروري الناجم عن إغلاق ميدان الصحافة المعروف سابقا بـ (ضبيط) بسبب أعمال هدم وازاله برج الجوهرة، وحل مشكلة الإزدحام المروري الكثيف في شارع النصر وتسهيل الحركة المرورية في منطقة غرب المدينة".

ودعت بلدية غزة وشرطة المرور والنجدة السائقين لضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر عند السير في المنطقة المذكورة من شارع عز الدين القسام.

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