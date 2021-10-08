آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأدى الآلاف من أهالي مدينة الخليل صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي.وأطلق المصلون على هذه الجمعة فجر الأحرار حيث شهد المسجد حضوراً كثيفاً لعائلات الخليل بأطفالها ونسائها الذين ملأوا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى بعد أن تخطوا حواجز الاحتلال.ونقلت 12 حافلة المصلين من أماكن مختلفة من محافظة الخليل الى المسجد الإبراهيمي.وتبرع عدد من شباب عائلات بتوزيع المشروبات والحلوى على المصلين عند خروجهم من المسجدوخلال الأيام الماضية تنافست حمائل الخليل ولا سيما عوائل الشهداء والأسرى بإطلاق الدعوات للمشاركة في صلاة الفجر تحت اسم جمعة فجر الأحرار.