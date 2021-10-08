اعتقال شقيقين واستهداف آليات الاحتلال بالأكواع المتفجرة في جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة قباطية في جنين، والتي شهدت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء أكواع ناسفة ومتفجرة صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية.واقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال، فجر اليوم بلدة قباطية وحاصرت منزل المطلوب شادي زكارنة، لكنه تمكن من الفرار منهم، فيما جرى اعتقال شقيقيه نمر ومحمد زكارنة؛ للضغط عليه لتسليم نفسه.وجرت مواجهات عنيفة وسط تحليق طائرة مراقبة خلال تواجد الاحتلال في البلدة، كما انتشرت قوات خاصة في الجبال المحيطة بها، وتعرض أحد الفتية لدهس من قبل دورية للاحتلال.وخلال انسحاب الاحتلال من بلدة قباطية ودخولها بلدة الزبابدة المجاورة استهدف شبان ومقاومون الآليات العسكرية الإسرائيلية بالأكواع المتفجرة.ووثقت مقاطع مصورة مشهد إلقاء الأكواع تجاه جيبات الاحتلال تزامنا مع أصوات الانفجارات.وتشهد الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في عمليات المقاومة وإطلاق الرصاص تجاه جنود الاحتلال بعد سنوات من محاولات وأدها.