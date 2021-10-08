طالع.. إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم الجمعة، عن إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.وأفادت الهيئة في تصريح صحفي، بأن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة 2383 مسافرًا، ووصول 1338 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 85 مسافراً.وأشارت إلى أن العمل بالمعبر كان مغلقاً يوم أمس الخميس بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري وسيستمر إغلاقه يومي الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد.