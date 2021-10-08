المئات يؤدون الفجر بالأقصى رغم تضييقات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدى المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم تضييقات الاحتلال التي نشرت قواتها بكثافة على أبواب المسجد ومحيطه وفي البلدة القديمة لمحاولة منع المواطنين من الوصول إليه.ونشرت قوات الاحتلال بعض الحواجز في محيط منطقة باب العمود ومناطق أخرى، وأوقفت حافلات تقل المئات من المواطنين القادمين من مناطق الضفة الغربية لأداء صلاة الفجر، وحرمتهم من الوصول للمسجد الأقصى.ووفقًا لمصادر مقدسية، فإن عدد من أهالي الضفة الغربية تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.وعقب أداء الصلاة، تجمهر العشرات من المواطنين على شكل مجموعات، ورددوا شعارات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".وأطلقت أمس دعوات للمقدسيين وأهالي الضفة والداخل بالوصول للأقصى والرباط فيه، خاصةً مع سماح محكمة إسرائيلية، للمستوطنين بأداء “صلوات صامتة” داخل المسجد الأقصى.