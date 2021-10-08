تركيا تُدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بالصلاة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية التركية، القرار الذي اتخذته محكمة في إسرائيل، والذي يزعم أن لليهود الحق في العبادة بـ"صمت" في المسجد الأقصى.ووفق وكالة (الأناضول) فقد رأت الخارجية التركية، في بيان صحفي، أن القرار المذكر يشجع أكثر الأواسط المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى وسيفتح الطريق أما توترات جديدة.ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى الرفض الشديد لهذا القار الخاطئ وغير القانوني والخطير، وكذلك جميع الاستفزازات ضد المسجد الأقصى.