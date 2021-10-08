شؤون فلسطينية

أربعة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يدخل اليوم أربعة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية أعوامًا اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم من ذوي الأحكام العالية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير أمجد عادل محمد عليوي (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل اليوم عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

كما يدخل الأسير إياد وديع أبو زهرة (46 عاماً) من سكان محافظة نابلس، عامه السابع والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/2015م.

إلى ذلك، يدخل الأسير رياض عبد القادر راضي عرفات (36 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/2007م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

وفي السياق ذاته، يدخل الأسير محمد أحمد عبد الحميد الطوس (66 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه 37 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/1985م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).

أخبار ذات صلة

طالع.. إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

طالع.. إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

المئات يؤدون الفجر بالأقصى رغم تضييقات الاحتلال

المئات يؤدون الفجر بالأقصى رغم تضييقات الاحتلال

الاحتلال يحول القيادي أبو طير للتحقيق ويمدد اعتقاله

الاحتلال يحول القيادي أبو طير للتحقيق ويمدد اعتقاله

تركيا تُدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بالصلاة في الأقصى

تركيا تُدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بالصلاة في الأقصى

الاحتلال يعتقل شقيقين من قباطية

الاحتلال يعتقل شقيقين من قباطية

محكمة الاحتلال تؤجل قرار تعليق الاعتقال الإداري للأسير&#34;الأعرج&#34;

محكمة الاحتلال تؤجل قرار تعليق الاعتقال الإداري للأسير"الأعرج"

عشرات المستوطنين يهاجمون قاطفي الزيتون في بورين

عشرات المستوطنين يهاجمون قاطفي الزيتون في بورين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

المئات يؤدون الفجر بالأقصى رغم تضييقات الاحتلال

المئات يؤدون الفجر بالأقصى رغم تضييقات الاحتلال

الاحتلال يحول القيادي أبو طير للتحقيق ويمدد اعتقاله

الاحتلال يحول القيادي أبو طير للتحقيق ويمدد اعتقاله

الاحتلال يعتقل شقيقين من قباطية

الاحتلال يعتقل شقيقين من قباطية

محكمة الاحتلال تؤجل قرار تعليق الاعتقال الإداري للأسير&#34;الأعرج&#34;

محكمة الاحتلال تؤجل قرار تعليق الاعتقال الإداري للأسير"الأعرج"

أربعة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

دغلس: المقاومة الشعبية أثبتت نجاعتها في التصدي لمشروع استيطاني جنوب نابلس

دغلس: المقاومة الشعبية أثبتت نجاعتها في التصدي لمشروع استيطاني جنوب نابلس

الجهاد تنعى بوفاة الشيخ الداعية فؤاد عيد بجباليا النزلة

الجهاد تنعى بوفاة الشيخ الداعية فؤاد عيد بجباليا النزلة

منوعات

لهذا السبب.. يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة السينمائي تعرف

لهذا السبب.. يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة السينمائي تعرف

شاهد: بطريقة رومانسية.. درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده

شاهد: بطريقة رومانسية.. درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده

حقيقة مقطع فيديو سهير البابلي الذي انتشر على الانترنت

حقيقة مقطع فيديو سهير البابلي الذي انتشر على الانترنت

شاهد: إلهام الفضالة بوجه منتفخ ومتورم.. تعرف على السبب

شاهد: إلهام الفضالة بوجه منتفخ ومتورم.. تعرف على السبب

بسبب العصفورة.. عامر زيان يتصدر الترند

بسبب العصفورة.. عامر زيان يتصدر الترند

شاهد: كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين

شاهد: كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل مثيرة عن فيلمها الجديد (العنكبوت)

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل مثيرة عن فيلمها الجديد (العنكبوت)

هنا زاهد: (إنستغرام) لا يعكس حياتي الحقيقة

هنا زاهد: (إنستغرام) لا يعكس حياتي الحقيقة

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

عربي

الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد

الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد

هبوط طائرة كويتية اضطراريًا في تركيا

هبوط طائرة كويتية اضطراريًا في تركيا

الجزائر: الرئيس الفرنسي يعاني من إفلاس في الذاكرة

الجزائر: الرئيس الفرنسي يعاني من إفلاس في الذاكرة

الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها

الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها