دغلس: المقاومة الشعبية أثبتت نجاعتها في التصدي لمشروع استيطاني جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأشاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بجهود لجان المقاومة الشعبية، التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في التصدي لمشروع استيطاني في أراضي اللبن الشرقية والساوية جنوب نابلس.وقال دغلس: "إن جرافات المستوطنين جرفت خلال اليومين الماضين عددا من الدونمات من أراضي الساوية واللبن الشرقية في منطقة واد ياسوف، الأمر الذي تصدى له الأهالي بصدورهم العارية، حيث أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط"، بحسب وكالة الانباء الرسمية (وفا).وأضاف دغلس أنه "تم إفشال المشروع عقب التصدي للمستوطنين، وإخلاء المنطقة فورا".