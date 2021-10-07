شؤون فلسطينية

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتعزيز أداء وتمكين استمرار عمل (أونروا)

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتعزيز أداء وتمكين استمرار عمل (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتعزيز أداء وتمكين استمرار عمل وكالة الغوث، في مواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه، رغم التحديات التي تواجهها، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجيات المختلفة لرفد التمويل لصالح الوكالة والمشاريع النوعية المنفذة في المخيمات الفلسطينية في انحاء الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء قطامي، اليوم الخميس، في مقر الهيئة مع مديرة العمليات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في الضفة الغربية غوين لويس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وشدد قطامي على أهمية التزام الوكالة في تنفيذ المشاريع الموكلة اليها، وحرصه على دعوة المجتمع العربي والإسلامي لتحمل مسؤولياته اتجاه التزامه بالدعم المادي للوكالة للمحافظة على وتيرة واستمرار العمل الفاعل للمشاريع الممولة من الصناديق العربية والإسلامية، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية جدة.

وتطرق إلى مناقشة عدد من المشاريع مع الوكالة وآليات التعاون في تنفيذها، والتي كان آخرها بقيمة 5 مليون دولار لصالح مشروعي تأهيل المنازل المتضررة في قطاع غزة، ومشروع إدارة النفايات الصلبة في مخيمات الضفة.

بدورها، استعرضت غوين جهود الوكالة في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية وآليات العمل في الإطار العام الذي تشهده من توقف الدعم والتجاذبات السياسية لقرار الدعم التي تواجهه من بعد قرار الإدارة الأميركية الأخير بهذا الخصوص.

واتفق الطرفان على مواصلة الجهد المشترك خاصة في المرحلة المقبلة، مؤكدا قطامي استعداد الحكومة للمساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة بناء على توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بعمل كل ما يلزم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للوكالة في كافة مناحي الحياة.

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