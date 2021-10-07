شؤون فلسطينية

صحيفة تكشف السلاح الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة

صحيفة تكشف السلاح الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم سلاحًا جديدًا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال الحرب الاخيرة قذائف هاون من نوع "اللدغة الفولاذية"، من صناعة شركة إلبيت الإسرائيلية.

ووفق الصحيفة، فان هذه القذيفة والتي تم الكشف عنها لأول مرة قبل العملية العسكرية بشهرين، تم استخدامها لأول مرة خلال الحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قذائف الهاون التي استُخدمت تتمتع بعدة مزايا، من أهمها أنها تعمل بالتوجيه الليزري، وذلك خلافاً لقذائف الهاون الكلاسيكية والتي تتطلب وجود العنصر البشري لتلقيمها وإطلاقها. 

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن قذائف الهاون المستخدمة خلال الحرب الأخيرة على غزة تسمح للجيش الإسرائيلي بضرب الأهداف بدقة.

ووفقًا للشركة الإسرائيلية المصنعة فإنه "خلال بداية العملية العسكرية على قطاع غزة، كان هنالك حاجة من قلب الميدان لاستخدام القذائف بصورة عملياتية، ولم يكن نظام القذائف جاهز للعمل بعد، لكن تلقينا معلومات وتغذية راجعة عن عمل المنظومة في أرض الميدان".

وأوضحت أنه تمت تجربة المنظومة الصاروخية على مواقع تابعة لحركة حماس، واستهداف مطلقي الصواريخ، كما تم استخدامها لضرب الأهداف بدقة، بحسب الشركة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنظومة تعتبر أول استخدام عملي ككل بحد ذاتها.

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