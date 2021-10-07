شؤون فلسطينية

الجهاد تنعى بوفاة الشيخ الداعية فؤاد عيد بجباليا النزلة

الجهاد تنعى بوفاة الشيخ الداعية فؤاد عيد بجباليا النزلة
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الخميس، الشيخ الداعية فؤاد عيد، إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق في مدينة جباليا النزلة، وأحد أعلام قطاع غزة، وشخصياته البارزة.

جاء ذلك في بيان نعي، جاء نصه كالتالي:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، الأستاذ والمربي الفاضل الشيخ فؤاد عيد "أبو محمود" إمام وخطيب مسجد أبي بكر الصديق في مدينة جباليا النزلة وأحد أعلام قطاع غزة وشخصياته البارزة ، الذين كان لهم دور بارز في التربية والتعليم ومسيرة العلم والدعوة والإصلاح.

الذي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز الـ (84 عاماً) متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

وتتقدم الحركة بالعزاء والمواساة لأبنائه وبناته وأحفاده وعموم عائلته ، ولرواد مسجد أبي بكر الصديق وتلاميذ الشيخ الذين تلقوا العلم على يديه في معهد المعلمين بغزة وفي مجالس العلم وحلقات التدريس في مكتبته وبيته والمسجد .

والتعزية كذلك لأخينا المجاهد العزيز (صهر الشيخ وزوج ابنته) الأستاذ خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الذي رافق الشيخ لسنوات طويلة.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عمّا قدم لشعبه وأهله ووطنه وأن ينزله منازل الصالحين وأن يسكنه الفردوس الأعلى .

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