مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنطرد مستوطنون، اليوم الخميس، مزارعين وقاطفي زيتون من أراضيهم في خربة يانون، التابعة لبلدية عقربا جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال لاحقوا المزارعين في خربة يانون، وطردوهم من أراضيهم ومنعوهم من البقاء فيها، بحسب الوكالة الأنباء الرسمية (وفا).وتصاعدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، خاصةً في المناطقة المحاذية للمستوطنات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.