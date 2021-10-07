الكيلة: نهدف لتحسين كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي الفلسطيني

نظمت وزارة الصحة الفلسطينية ومعهد الصحة العامة، مساء اليوم الخميس، ورشة عمل حول واقع وتحديات الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي.





وتناولت الورشة واقع القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي الفلسطيني بمختلف التخصصات، من حيث الصعوبات والتحديات وأعداد هذه الكوادر، لوضع خطة استراتيجية من أجل النهوض بالقطاع الصحي وسد الثغرات من حيث القوى البشرية خلال السنوات الخمس القادمة.





وقالت الدكتورة مي الكيلة: "نحن نهدف لتحسين كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي الفلسطيني وتوفير ما يلزم، ونسعى لرفع جودة الخدمة الصحية وكفاءة الكادر الصحي، والقدرة الاستيعابية لأعداد الخريجين وفق معايير عالمية".





وأكدت الكيلة، أن الكادر البشري العامل في القطاع الصحي، يبذل جهوداً كبيرة في تقديم الواجب الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني، وجهة التحية لهم على جهودهم خلال جائحة كورونا.





وشارك في الورشة مختلف العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، الحكومي والأهلي والخاص وممثلين عن النقابات الصحية، وممثلين عن مشافي القدس، وأعضاء من المجلس الصحي الأعلى.





واستعرضت الورشة أعداد الخريجين من مختلف التخصصات الصحية في الجامعات الفلسطينية، والتحديات المتعلقة بالتدريب في المجال الصحي، والقدرة الاستيعابية للخريجين؛ من أجل الوصول للمعايير العالمية من حيث قدرة الاستيعاب والكفاءة.





وتم التطرق لنوعية التخصصات الصحية المختلفة التي تم استحداثها خلال الأعوام الأخيرة، وكيفية تطويرها وتحسين مواطن الضعف في التعليم والتدريب الصحي، وتطوير هذه التخصصات وتوسعتها في مختلف الكليات والجامعات التي تدرسها.





وتم رفع توصيات بتشكيل لجان من مختلف القطاعات من أجل تحديد مؤشرات وطنية واعتمادها وفق المعايير العالمية، وآلية جلب الدعم المناسب لتحقيقها وتطويرها

رام الله - دنيا الوطن