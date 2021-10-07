دولي

بريطانيا.. الإصابات اليومية بـ(كورونا) عند أعلى مستوى منذ شهر

بريطانيا.. الإصابات اليومية بـ(كورونا) عند أعلى مستوى منذ شهر
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا )في بريطانيا عتبة الـ40 حالة لأول مرة منذ شهر.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 40701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 39851 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ السادس من سبتمبر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) خلال اليوم الأخير في المملكة المتحدة بواقع 122 حالة وفاة، مقابل 143 وفاة أمس.

وإجمالا، سجلت في البلاد حتى اليوم ثمانية ملايين و46390 إصابة مؤكدة بـ(كورونا)، منها 137417 حالة وفاة.

وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم الأكثر من مليون و72 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

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