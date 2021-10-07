لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تدين قرار محكمة إسرائيلية يمنح اليهود حقًا بالصلاة بالأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.وقالت، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن هذا القرار يُشكل عدوانًا صارخًا على "الأقصى"، ويُعد انتهاكًا لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحذرت اللجنة، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، من تبعات القرار الإسرائيلي الخطير الذي يُعتبر اعتداء على الحقوق الدينية للأمة الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.وأشار الظهراوي إلى أن اللجنة ستخاطب لجان فلسطين في البرلمانات العالمية للضغط على حكومات بلادهم لوقف الممارسات الإسرائيلية تجاه المقدسات.