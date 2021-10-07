شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تدين قرار محكمة إسرائيلية يمنح اليهود حقًا بالصلاة بالأقصى

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تدين قرار محكمة إسرائيلية يمنح اليهود حقًا بالصلاة بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن هذا القرار يُشكل عدوانًا صارخًا على "الأقصى"، ويُعد انتهاكًا لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحذرت اللجنة، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، من تبعات القرار الإسرائيلي الخطير الذي يُعتبر اعتداء على الحقوق الدينية للأمة الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأشار الظهراوي إلى أن اللجنة ستخاطب لجان فلسطين في البرلمانات العالمية للضغط على حكومات بلادهم لوقف الممارسات الإسرائيلية تجاه المقدسات.

أخبار ذات صلة

مصدر يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل لقاءات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالقيادة الفلسطينية

مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل لقاءات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالقيادة الفلسطينية

موقع إسرائيلي يكشف الحالة الصحية للضابط المصاب باشتباك جنين الشهر الماضي

موقع إسرائيلي يكشف الحالة الصحية للضابط المصاب باشتباك جنين الشهر الماضي

مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

الكيلة: نهدف لتحسين كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي الفلسطيني

الكيلة: نهدف لتحسين كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي الفلسطيني

الصحة بغزة تعلن خطة عمل حملة التطعيم ليومي الجمعة والسبت

الصحة بغزة تعلن خطة عمل حملة التطعيم ليومي الجمعة والسبت

نابلس: وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني من سبسطية

نابلس: وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني من سبسطية

الاقتصاد بغزة تبحث سبل تسهيل عمليات التسجيل للحصول على التصاريح

الاقتصاد بغزة تبحث سبل تسهيل عمليات التسجيل للحصول على التصاريح

نيابة الاحتلال تقدم لائحة اتهام لأسيرين بإضرام النيران بسجن ريمون

نيابة الاحتلال تقدم لائحة اتهام لأسيرين بإضرام النيران بسجن ريمون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

نابلس: وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني من سبسطية

نابلس: وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني من سبسطية

الاقتصاد بغزة تبحث سبل تسهيل عمليات التسجيل للحصول على التصاريح

الاقتصاد بغزة تبحث سبل تسهيل عمليات التسجيل للحصول على التصاريح

ماذا علقت فصائل المقاومة على قرار السماح للمستوطنين بالصلاة بالأقصى؟

ماذا علقت فصائل المقاومة على قرار السماح للمستوطنين بالصلاة بالأقصى؟

الانتخابات المركزية تعلن انتهاء التسجيل والنشر والاعتراض من الانتخابات المحلية

الانتخابات المركزية تعلن انتهاء التسجيل والنشر والاعتراض من الانتخابات المحلية

القناة 12: الرئيس عباس طلب الاجتماع بوزير الخارجية الإسرائيلية

القناة 12: الرئيس عباس طلب الاجتماع بوزير الخارجية الإسرائيلية

البرلمان العربي: قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات بالأقصى &#34;باطل&#34;

البرلمان العربي: قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات بالأقصى "باطل"

مستوطنون يهاجمون قاطفي زيتون في بلدة بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون قاطفي زيتون في بلدة بورين جنوب نابلس

منوعات

لهذا السبب.. يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة السينمائي تعرف

لهذا السبب.. يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة السينمائي تعرف

شاهد: بطريقة رومانسية.. درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده

شاهد: بطريقة رومانسية.. درة تهنئ زوجها هاني سعد بعيد ميلاده

حقيقة مقطع فيديو سهير البابلي الذي انتشر على الانترنت

حقيقة مقطع فيديو سهير البابلي الذي انتشر على الانترنت

شاهد: إلهام الفضالة بوجه منتفخ ومتورم.. تعرف على السبب

شاهد: إلهام الفضالة بوجه منتفخ ومتورم.. تعرف على السبب

بسبب العصفورة.. عامر زيان يتصدر الترند

بسبب العصفورة.. عامر زيان يتصدر الترند

شاهد: كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين

شاهد: كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل مثيرة عن فيلمها الجديد (العنكبوت)

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل مثيرة عن فيلمها الجديد (العنكبوت)

هنا زاهد: (إنستغرام) لا يعكس حياتي الحقيقة

هنا زاهد: (إنستغرام) لا يعكس حياتي الحقيقة

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

عربي

هبوط طائرة كويتية اضطراريًا في تركيا

هبوط طائرة كويتية اضطراريًا في تركيا

الجزائر: الرئيس الفرنسي يعاني من إفلاس في الذاكرة

الجزائر: الرئيس الفرنسي يعاني من إفلاس في الذاكرة

الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها

الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها

السعودية: 4 جرحى في هجوم طائرة مسيّرة على مطار أبها

السعودية: 4 جرحى في هجوم طائرة مسيّرة على مطار أبها