الصحة بغزة تعلن خطة عمل حملة التطعيم ليومي الجمعة والسبت

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تنويهاً للرأي العام في قطاع غزة، حول خطة العمل الخاصة بحملة التطعيم ليوم الجمعة والسبت المقبلين.وأكدت الوزارة أن التطعيم وسحب العينات للمشتبه بهم بالإصابة بفيروس (كورونا) ستكون بنفس برنامج الأسبوع الماضي، بواقع ستة مراكز صحية حكومية مركزية موزعة على محافظات القطاع.وأشارت الوزارة إلى أن المراكز تتضمن، عيادة مسقط الشمال فى محافظة الشمال، وعيادة صبحة الحرازين شرق محافظة غزة، وعيادة الشاطئ غرب محافظة غزة، وعيادة شهداء دير البلح في المحافظة الوسطى، وعيادة شهداء خانيونس (البندر) في محافظة خانيونس، وعيادة شهداء رفح المركزية في محافظة رفح.وفي السياق، أكدت الوزارة، أن العمل سيبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي في تمام الساعة مساءً، لافتة إلى أن العمل سيقتصر ععلى سحب عينات الفحص لكورونا وتقديم خدمة التطعيم ضد كورونا.