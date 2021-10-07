الاقتصاد بغزة تبحث سبل تسهيل عمليات التسجيل للحصول على التصاريح





وأكدت الوزارة على الغرف التجارية ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية واستمرار التنسيق مع الوزارة لضمان تقديم الخدمات بشكل مناسب لكافة المواطنين مع ضرورة الالتزام عند تقديم الخدمات بالضوابط والمعايير المعتمدة للحد من جائحة كورونا.





جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي برؤساء الغرف التجارية الخمسة في محافظات قطاع غزة.