كاتب إسرائيلي: إسرائيل تتاجر بجثث قتلاها وتساوم على جثامين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنهاجم الكاتب الإسرائيلي في صحيفة (هآرتس) جدعون ليفي، اليوم الخميس، بشدة العملية الأمنية التي كشف عنها رئيس الوزراء نفتالي بينت حول محاولة تحديد مكان الطيار المفقود رون أراد ومحاولة إعادة الجنود القتلى إلى إسرائيل.وقال ليفي في مقال له: إن إسرائيل تتاجر بجثث قتلاها، في المقابل ثلاجاتها مليئة بجثامين الشهداء الفلسطينيين التي تستخدمها كأوراق مساومة".وأضاف: "لا توجد طريقة إلا لوصفها بالمتاجرة.. إسرائيل بحثت عن الجاسوس إيلي كوهين.. وعن زكريا باوميل،، وهذه المرة عليها أن تبحث عن رفات الجنديين الذين قتلا في قطاع غزة"، متابعا: "مرة أخرى يتم تغليف كل شيء باعتبارات أمنية".