شؤون فلسطينية

اكد عمق العلاقة مع جامعة الازهر.. اللواء صلاح: مستمرة بتأمين احتفالات التخرج فيها

اكد عمق العلاقة مع جامعة الازهر.. اللواء صلاح: مستمرة بتأمين احتفالات التخرج فيها
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح إن المؤسسة الشرطية مُلتزمة بواجبها الوطني والأخلاقي والوظيفي في الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية سواء الحكومية أو المجتمعية والأهلية.

جاء ذلك، خلال زيارة للواء صلاح ووفد من قيادة الشرطة لجامعة الأزهر بمدينة غزة، ظهر الخميس، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة أ. د. عمر ميلاد ونائباه للشؤون الإدارية والمالية د. مازن حمادة، وللشؤون الأكاديمية د. أسامة زين الدين، وأ. باسل حلس مدير أمن حرم الجامعة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.

ورافق مدير عام الشرطة في الزيارة كل من مساعده العميد إيهاب مهنا، والعميد علي قنديل مدير إدارة الحراسات وأمن المؤسسات، والعميد مهدي الشوبكي مدير التنظيم والإدارة، إلى جانب أ. إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأثنى اللواء صلاح، على دور جامعة الأزهر في تعزيز المسيرة التعليمية الفلسطينية، وإرفاد المجتمع بالخريجين المتميزين والأكفاء في التخصصات العلمية والمهنية المختلفة.

وشدّد على عمق العلاقة التي تربط بين الشرطة بمختلف إداراتها وجامعة الأزهر، مؤكداً سعي قيادة الشرطة الدؤوب لتطوير أداء المؤسسة الشرطية، وتحسين الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا، من خلال توفير الأمن والطمأنينة والأجواء المناسبة لعمل كافة المؤسسات العاملة في غزة.

وجدّد اللواء صلاح التأكيد على استمرار الشرطة في القيام بواجبها الوطني في المشاركة وتأمين احتفالات التخرج بالجامعة.

من جهته، رحب د. عمر ميلاد بمدير عام الشرطة والوفد المرافق له، مُعرباً عن شكره لدور الشرطة في حفظ الأمن وتحقيق الطمأنينة في المجتمع، وحفظ السلم الأهلي.

وقال: "بفتخر بالمؤسسة الشرطية ودورها البناء في توفير الأمن والاستقرار في قطاع غزة".

وأعرب د. ميلاد عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الإدارات المتخصصة بالشرطة في إنجاح احتفالات التخرج التي تقيمها الجامعة سنوياً.

وأضاف: "الشرطة قدمت نموذجاً فريداً ومميزاً في إنجاح احتفالات التخرج التي ساهمت في إدخال الفرحة على أبناء شعبنا وطلابنا الخريجين وذويهم".

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقة الوثيقة مع الشرطة، شاكراً دورها في تحقيق الهدوء والطمأنينة داخل الجامعة، وتوفير الأجواء المناسبة التي تسهل استمرارية العملية التعليمية بالشكل السليم.

ووجّه د. ميلاد دعوة لقيادة الشرطة لحضور احتفالات التخرج المزمع عقدها خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس جامعة الأزهر درع الشكر لقيادة الشرطة على دورها في حفظ الأمن والاستقرار، كما قدم اللواء محمود صلاح درع الشرطة للأستاذ الدكتور عمر ميلاد.

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