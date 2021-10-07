فتوح يدعو البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها لتفعيل القرارات الخاصة بالقدس

رام الله - دنيا الوطندعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، اليوم الخميس، البرلمانات العربية والإسلامية الى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، والضغط على حكوماتها لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى الى أفعال.وقال في بيان صحفي، إن "اقتحام المستوطنين وإقامة صلاة صامتة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، يهدف الى استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وإدخال المنطقة في حروب دينية تشكل خطورة على السلام العالمي، ودفع المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والتطرف والإرهاب"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحمل فتوح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه القرارات والممارسات، التي تعتبر انتهاكا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، مشيرا الى ان هدف الاحتلال هو استباحة الأقصى والمقدسات، وفرض بُعد ديني على الصراع السياسي الفلسطيني، من اجل الوصول للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى.