ماذا علقت فصائل المقاومة على قرار السماح للمستوطنين بالصلاة بالأقصى؟

رام الله - دنيا الوطن️عقبت فصائل المقاومة الفلسطينية، على قرار محكمة الاحتلال بمنح المستوطنين، الحق بأداء الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته.وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، أن قرار الاحتلال إقامة الصلوات الصامتة في ساحات المسجد الأقصى، عدوان خطير بحق مقدساتنا الإسلامية.وقالت الفصائل: "ما أقرته محكمة الاحتلال بالسماح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى هو قرار غاشم يتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه".وأضافت: "هذا القرار الشيطانى الخبيث هو مقدمة لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مما يساعد قطعان المغتصبين الصهاينة للاستمرار في ممارسة جرائمهم ضد المسجد الأقصى والقدس".وتابعت بقولها: "إن المسجد الأقصى آية في قرآننا وجزء من عقيدتنا ولن نفرط بذرة تراب من القدس والاقصى ما حيينا، نحذر العدو من استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى، فمعركة سيف القدس وتداعياتها ما زالت حاضرة في الميدان".ودعت، الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى رفضاً لهذا التعدي الواضح بحق ارضنا ومقدساتنا.وطالبت، جماهير أمتنا بالقيام بواجبها المقدس تجاه مسرى نبيها ومعراجه إلى السماء، فإن الدفاع عن القدس واجب المسلمين جميعاً.