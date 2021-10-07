بلدية غزة تفتتح معرض "تراثنا هويتنا" بمناسبة يوم التراث الفلسطيني



وشارك في الافتتاح إلى جانب رئيس البلدية؛ مدير عام وحدة الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، والفنانين والفنانات المشاركين في المعرض، وعددٌ من المخاتير والوجهاء، ولفيف من المهتمين.



وأكد السراج أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة للأنشطة الثقافية التي تعزز الثقافة والذاكرة الوطنية وتحافظ عليها، مؤكداً أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني والتمسك به لتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.



وأشاد بالفنانين والفنانات المشاركين في المعرض وبأعمالهم الفنية، ودورهم في الحفاظ على التراث الفلسطيني من خلال الرسم والفن.





من جهتها؛ قالت مديرة القرية م. نهاد شقليه إن الهدف من إقامة المعرض هو الحفاظ على التراث الفلسطيني وتعريف الأجيال بفنونه وقيمته، وتشجيع الفنانين والمبدعين الشباب على تجسيد التراث في أعمالهم الفنية .





ويضم المعرض في جنباته 30 لوحة فنية من أعمال 30 فنان وفنانة، تحيي وتجسد التراث الفلسطيني وتبرز قيمته وجماله، ودوره في الحفاظ على حضارة الشعب الفلسطيني وتاريخه.



يذكر أن يوم التراث الفلسطيني يصادف في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين أول من كل عام وهي مناسبة حرص على إحيائها شعبنا الفلسطيني للحفاظ على التراث الفلسطيني وحمايته من الاندثار.













يذكر أن يوم التراث الفلسطيني يصادف في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين أول من كل عام وهي مناسبة حرص على إحيائها شعبنا الفلسطيني للحفاظ على التراث الفلسطيني وحمايته من الاندثار.

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج معرض "تراثنا هويتنا" الذي أقامته قرية الفنون والحرف التابعة للبلدية بمناسبة يوم التراث الفلسطيني، ضمن جهود إحياء المناسبات الوطنية والثقافية في المدينة.