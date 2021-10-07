"التعليم العالي" تعلن عن منح في الجامعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، البدء باستقبال طلبات منحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2021، في تخصصات محددة.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.وتغطي المنحة كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي، وتستمر طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد، وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول بها في الجامعة التي يدرس فيها.