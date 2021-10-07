غزة: المدنيون المتقاعدون ينظمون وقفة احتجاجية بسبب تأخر صرف معاشاتهم الشهرية

نظم الموظفون المتقاعدون المدنيون بمحافظات غزة، وقفة احتجاجية اليوم بمقر جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين الرئيسي بمدينه غزة، بسبب تأخر صرف رواتبهم.





وأعرب الموظفون المدنيين المتقاعدين خلال الوقفة عن احتجاجهم واستيائهم من تأخر صرف المعاشات الشهرية والتي تكررت أكثر من مرة لا سيما ـنه الدخل الوحيد لهم ولعائلاتهم بظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بمحافظات غزة.





وطالب المتقاعدون الجهات الرسمية على رأسهم رئيس دولة فلسطين محمود عباس للإيعاز لجهات الاختصاص بالالتزام بصرف معاشات المتقاعدين بموعدها بالأول من كل شهر بدون تأخير وعدم التأخير مستقبلاً.















رام الله - دنيا الوطن