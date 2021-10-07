روسيا توجه دعوة لـ (طالبان) للمشاركة بمحادثات دولية حول أفغانستان

وأكد زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان، في وقت سابق اليوم،أن جولة من المحادثات ستعقد في موسكو في 20 تشرين الأول/ أكتوبر من الشهر الحالي، وفق (العربية نت).





ولم يكشف كابولوف مزيدًا من التفاصيل حول المحادثات المزمعة، لكنه أشار إلى أن لائحة المدعوين إلى المفاوضات تشمل الصين وإيران وباكستان والهند.





الجدير ذكره أن موسكو استضافت مؤتمرًا دوليًا حول أفغانستان في آذار/ مارس الماضي، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بيانًا مشتركًا يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق السلام وكبح العنف.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا، اليوم الخميس، عزمها دعوة ممثلين عن حركة (طالبان) للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان خلال الشهر الجاري.