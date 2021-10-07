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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسير أبو هواش المضرب منذ (52) يومًا يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا

نادي الأسير: الأسير أبو هواش المضرب منذ (52) يومًا يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير، أنّ الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (52) رفضًا لاعتقاله الإداريّ، يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في سجن "عيادة الرملة".

وأوضح نادي الأسير أنّه يعاني أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده، ونقصان متزايد في الوزن، وألم شديد بالصدر، كما أنّه لم يعد قادرًا على الحركة، ويتقيأ بشكل مستمر بعد تناوله الماء والملح.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ أبو هواش يرفض أخذ المدعمات والفحص الطبيّ، وكان قد نقل إلى مستشفى (بلنسون) مؤخرًا، وأُعيد إلى سجن (الرملة) مجددًا.

يذكر أنّ الأسير أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، يقبع في سجن (عيادة الرملة)، معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

يُشار إلى أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ منهم الأسير ابو هواش، وأقدم الأسرى المضربين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (85) يومًا، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (78) يومًا، والأسير علاء الأعرج منذ (61) يومًا، والأسير رايق بشارات منذ (47) يومًا، إضافة إلى الأسير شادي ابو وعكر مضرب منذ
(44) يومًا.

وكانت محكمة الاحتلال، يوم أمس، قد جمّدت الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة، فيما أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحق الأسير شادي أبو عكر لمدة 6 شهور.

ومن الجدير ذكره، أن كافة الأسرى المضربين يواجهون أوضاعًا صحية خطيرة، بعد أن تجاوز ثلاثة منهم مدة الشهرين، وثلاثة آخرون مدة الشهر.

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