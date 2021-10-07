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شؤون فلسطينية

الاقتصاد تصدر تقريرها لشهر سبتمبر حول حركة المعابر التجارية

الاقتصاد تصدر تقريرها لشهر سبتمبر حول حركة المعابر التجارية
شعار وزارة الاقتصاد الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها الشهري الخاص بحركة المعابر التجارية خلال شهر كانون الأول/ سبتمبر في قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في بيان لها: "إن طواقم الوزارة تسعى جاهدة لتسهيل حركة الشاحنات الواردة والصادرة عبر المعابر، ومراقبة السلع الواردة".

وتابعت الإدارة العامة: "حيث سجلت (145) محضر تحفظ و (146) محضر ضبط للسلع الواردة عبر معبر كرم أبوسالم وكذلك سجلت عملية اتلاف واحدة فقط".

أوضحت الإدارة، أن إجمالي الشاحنات الواردة التي دخلت عبر معبر كرم أبوسالم بلغت (8744) شاحنة منها (351) شاحنة مساعدات (6013) شاحنة بضائع للقطاع الخاص  و(401) شاحنة محروقات وتم تصدير (207) شاحنة .

وأكدت أن طواقم الوزارة سهلت دخول (578) محروقات و (1401) شاحنة بضائع للقطاع الخاص من حلال معبر رفح التجاري.

وأضافت: "طواقم الوزارة تابعت حركة التجار والذهب عبر معبر بيت حانون، فقد بلغ عدد التجار الذين غادروا عبر معبر بيت حانون (44) تاجر، وتم تصدير كميات من الذهب بلغت 138305.5 كيلو جرام وبلغت كميات الذهب الواردة 4000  كيلو جرام".

وأشارت الإدارة إلى أن شهر كانون الأول/ سبتمبر شهد إغلاقات متزايدة ومتكررة لمعبر كرم أبو سالم التجاري بحجة الأعياد اليهودية، حيث بلغت أيام الاغلاق (17) يوماً خلال الشهر .

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