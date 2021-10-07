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شؤون فلسطينية

لجنة القدس والأقصى تصدر بياناً حول قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالصلاة بالأقصى

لجنة القدس والأقصى تصدر بياناً حول قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالصلاة بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
تتابع لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني استمرار التطرف الصهيوني بحق المسجد الأقصى وأهله، والذي يتصاعد يومًا بعد يوم.

حيث قامت محكمة الاحتلال الصهيونية بإصدار حكم يسمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية في الأقصى المبارك، كما ألغت قرارًا من شرطة الاحتلال يقضي بمنع أحد الحاخامات الصهاينة من دخول الأقصى.

إن هذا التصعيد الخطير بحق المسجد الأقصى المبارك لا يمكن السكوت عليه بأي حال، وإن تجرؤ المحكمة الصهيونية بإصدار قرارات تتعلق بالسماح والمنع في الأقصى المبارك ما كان ليكون لولا حالة الضعف الذي تشهده دائرة الأوقاف الإسلامية المكلفة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.

إن الاحتلال الصهيوني يسعى جاهدا لتغيير الوضع القائم في القدس، ويبذل في سبيل ذلك كل الإمكانات ويسلك في ذلك كل الطرق.

وإننا في لجنة القدس والأقصى وإزاء هذه التطورات الخطيرة، لنؤكد على التالي:

أولاً: ندعو أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل لأن يستمروا في دفاعهم وثباتهم ورباطهم في المسجد الأقصى المبارك؛ ليفشلوا مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه.

ثانيًا: إن على المقاومة الفلسطينية الباسلة حملٌ كبير، ودورها لا يمكن أن يكون ثانويًا، فالواجب على قوى المقاومة مجتمعة أن تأخذ زمام المبادرة والفعل في كل أرض فلسطين، دفاعًا عن الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.

ثالثًا: ندعو برلمانات العالم الحر لمتابعة ما يحدث من تغول صهيوني مستمر ومتزايد في القدس ودرتها المسجد الأقصى المبارك، وتفعيل القضايا بحق قادة الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه إزاء استمرارهم في تدنيس المقدسات الإسلامية وانتهاك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

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