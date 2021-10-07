حماس: أي عدوان على الأقصى بمثابة عبث جديد بصواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بياناً بشأن قرار الاحتلال بالسماح لما يسمى "الصلوات الصامتة" بالأقصى، مشددة على أن ذلك اعتداء على الدين والمقدسات.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





نحذر من مغبة القرار الغاشم الذي اتخذته ما تسمى محكمة الاحتلال الذي يسمح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى.





إن هذا القرار هو عدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية إلى عدوان على الدين والمقدسات، فالاحتلال يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من الاقتحامات والتدنيس.





نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك مهوب الجناب، عصيّ الحرمة، وإن أي عدوان عليه هو بمثابة عبث جديد في صواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال والثبور.





إن معركة سيف القدس لم تكن ولن تكون آخر فصول المواجهة تحت عنوان القدس، والمقاومة التي وعدت فأوفت تؤكد أنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان والذود عن الحقوق.





ندعو جماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى لتشكيل السد المنيع في وجه الاحتلال من أن ينجح في تمرير مخطط التقسيم، وإلى الوقوف في وجه الاقتحامات المتزايدة في المسجد الأقصى.



