شؤون فلسطينية

حماس: أي عدوان على الأقصى بمثابة عبث جديد بصواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال

حماس: أي عدوان على الأقصى بمثابة عبث جديد بصواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال
أرشيفية
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بياناً بشأن قرار الاحتلال بالسماح لما يسمى "الصلوات الصامتة" بالأقصى، مشددة على أن ذلك اعتداء على الدين والمقدسات.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

نحذر من مغبة القرار الغاشم الذي اتخذته ما تسمى محكمة الاحتلال الذي يسمح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى.

إن هذا القرار هو عدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية إلى عدوان على الدين والمقدسات، فالاحتلال يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من الاقتحامات والتدنيس.

نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك مهوب الجناب، عصيّ الحرمة، وإن أي عدوان عليه هو بمثابة عبث جديد في صواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال والثبور.

إن معركة سيف القدس لم تكن ولن تكون آخر فصول المواجهة تحت عنوان القدس، والمقاومة التي وعدت فأوفت تؤكد أنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان والذود عن الحقوق.

ندعو جماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى لتشكيل السد المنيع في وجه الاحتلال من أن ينجح في تمرير مخطط التقسيم، وإلى الوقوف في وجه الاقتحامات المتزايدة في المسجد الأقصى.

نجدد الدعوة لجماهير شعوب أمتنا العربية والإسلامية أن تأخذ دورها في الدفاع والذب عن المسجد الأقصى، والوقوف عند مسؤوليتها الدينية والقومية، فالأقصى وساحاته ينتظرون جموع الفاتحين المحررين، ولا ينتظرون جموع المطبعين التي تدخل خائفة متوجسة تحت حماية الاحتلال.

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