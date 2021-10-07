"الصحة" بغزة تعلن بدء تنفيذ استحقاق الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ استحقاق الجرعة الثالثة (التنشيطية) من لقاح (كوفيد-19).وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه: أن ذلك سيكون لمختلف أنواع اللقاح التي تم تلقيها سابقاً، بحسب الآلية التالية:-1. بعد مرور 6 شهور من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاح(سبوتنيكv، استرازينيكا، فايزر، موديرنا).2. بعد مرور ستة شهور من تلقي جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك لايت.3. بعد مرور 6 شهور من تلقي الجرعة المنشطة لمن أصيبوا بالفيروس سابقاً.كما توصي وزارة الصحة بضرورة استكمال التطعيم بالجرعة الثانية لمن تلقى جرعة واحدة من لقاحات سبوتنيك V او استرازينيكا او مودرنا او فايزر، بعد مرور أربعة أسابيع على الجرعة الأولى أو اكثر.