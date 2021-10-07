المطران حنا: نعتبر قرار المحكمة الاحتلالية بخصوص الأقصى قراراً عدائياً مرفوضاً



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: اننا لا ننظر الى مسألة التعدي على المسجد الاقصى على انها شأن اسلامي فحسب بل هي شأن وطني بالدرجة الاولى لا سيما ان اولئك الذين يستهدفون الاقصى بمشاريعهم وسياساتهم واقتحاماتهم هم ذاتهم الذين يستهدفون اوقافنا المسيحية التي تسرق منا عنوة وبأساليب مختلفة ومتعددة وعبر ادوات اوجدها الاحتلال لتمرير مشاريعه واجنداته.



وشدد على أن القدس كلها في خطر شديد واننا اذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذا التطور الدراماتيكي وقرار المحكمة الاحتلالية بتشريع دخول المستوطنين الى باحات الاقصى فإننا نؤكد بأن ابناء القدس جميعا كانوا وسيبقون موحدين في دفاعهم عن مدينتهم وكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسهم كما أن ابناء القدس لن يرفعوا الراية البيضاء أمام ما يرتكب بحق مدينتهم المقدسة.



وقال: ان المرحلة التي نمر بها في مدينة القدس في غاية الخطورة وقرار المحكمة الاخير انما هو قرار عدائي مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا ويجب ان نواجهه بمزيد من اللحمة والوعي والتعاون الاسلامي المسيحي لان وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن القدس وهويتها .



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم في حديث تلفزيوني بأن المسيحيون الفلسطينيون يرفضون الإجراءات الاحتلالية التي تستهدف المسجد الأقصى والتي كان اخرها قرار احدى المحاكم الإسرائيلية.