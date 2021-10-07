شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير معتصم رداد صامد في وجه المرض

هيئة الأسرى: الأسير معتصم رداد صامد في وجه المرض
رام الله - دنيا الوطن
يعيش الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإجرامية أوضاعاً حياتية وصحية صعبة وحرجة، أقل مما يعيشها أسرى ومعتقلين في مناطق أخرى بالعالم، حيث يعاني الأسرى في مختلف سجون الاحتلال من سوء الرعاية الطبية وأقسى أساليب القهر والتعذيب من قبل السجان وحراسه التابعين للأجهزة العسكرية الاسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى إضعاف أجسادهم من الناحية الصحية والمعنوية.

وفي هذا السياق وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حالة من أخطر الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال وهي حالة  الأسير معتصم الرداد والذي يقبع بشكل دائم داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة"،  حيث يعاني الأسير من مشاكل صحية عديدة، فهو يشتكي من مرض مزمن بالأمعاء يُسبب له نزيف دائم ويتناول عشرات الأنواع من الأدوية خاصة حقن (الريميكيد) التي مدتها 4 ساعات وحقن الكورتزون، عدا عن ذلك يتم تزويده بالآونة الأخيرة بحقن  لتخفيف الآلام، كما يعاني الرداد من ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في دقات القلب، ومن هشاشة في العظام، ومشاكل في الأعصاب، وصعوبة في التنفس ودوخة مستمرة، كذلك أُصيب قبل حوالي ثلاثة أعوام بفيروس في يديه وقدميه نتيجة لضعف المناعة لديه، والذي تسبب له بانتشار حبوب وآلام حادة في جسده، كما يشتكى من فقر في الدم فقد وصلت نسبة دمه إلى 8، وانخفاض في وزنه أيضاً، وهو بحاجة لرعاية خاصة حثيثة لحالته الصحية الصعبة.

وتحمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤوليه الكامله لسلطات الاحتلال عن حالة  الأسير المريض رداد وغيره من الأسرى المرضى الآخرين الذين يعانون الأمرين داخل أقبية الاحتلال وتدعو كافة المؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل لإطلاق سراحهم.

يذكر بأن الأسير المريض رداد ( 38) من بلدة صيدا/ طولكرم، اعتقله جيش الاحتلال عام 2006، وحُكم عليه بالسجن لـ 20 عاماً. 

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