الرئيس المصري والتونسي يدعوان إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها





وأكد الرئيسان المصري والتونسي على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة.





وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد الإثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر القادم، لكن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض هذه الخطوة معتبراً إياها تصرفات أحادية الجانب.





وفي سياق متصل، عبر السيسي عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد.



وأكد السيسي على استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة للجانب التونسي في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس.



بدوره، أبدى الرئيس قيس سعيد اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً على حرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.





وذلك فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، والاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.





رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها.وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي: "إن السيسي أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، تناولا خلاله عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة الليبية".وشدد الرئيسان على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية لتمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار والسيادة إلى هذا البلد، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خريطة الطريق.