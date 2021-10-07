وزيرة المرأة تلتقي مجموعة العمل الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنترأست د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، يوم أمس، في رام الله، الاجتماع الأول لمجموعــة العمل القطاعيـــة الخاصة بالنوع الإجتماعي، والتي تم إنشاؤها مؤخراً، بعد إعادة هيكلة تنسيق المساعدات (LACs)، وبحضور د.استطفان سلامة مستشار دولة رئيس الوزراء للتخطيط وتنسيق المساعدات (LACs) و17 مؤسسة دولية وأممية وممثليات.وأشادت د.حمد بدور مؤسسة تنسيق المساعدات الدولية (LACs) ودعمهم المستمر في التنسيق ما بين الوزارة والجهات المانحة والمساعدة في موائمة الأولويات والسياسات القطاعية، مؤكدةً على أن عمـــل المجموعـــة سيتمحور حــول خلق حوار على قضايا المرأة والتعمـــق بدراستــها ومشاركة كــافــة الوثائق ذات الصلــة بها، للخروج بخطوات عمليـــة لجسر الفجوات ما بين الجنسين.وأضافت د.حمد إن تكاتف الجهــود ما بين كــافـــة الشركاء، ضرورة حتميــة للارتقاء بالتصنيف الدولي لدولة فلسطين بما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، وفقاً للمؤشرات الدولية، والتي تصدر بشكل دوري عن البنك الدولــي، وأهداف التنمية المستدامــة 2030، ولجنة واقع المرأة بالأمم المتحدة، والتقدم المحرز بتنفيذ منهاج عمل بيجين والاتفاقيات الدوليــة.وقدم عدد من موظفى الوزارة عروضاً تمحورت حول السياسات الاقتصادية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتم توضيح السياسات الوطنية في القطاع الاقتصادي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وملخص حول الدراسة التي أعدتها وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة عن احتياجات النساء بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.وأجمع الحضور من المؤسسات الدولية والأممية على أهمية اللقاء والمعلومات التي تم عرضها، وبأنها ستعقد المجموعة اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة القضايا والتعمق بإيجاد الحلول لردم الفجوات بصورة مبتكرة وتكاملية.